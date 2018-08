Duitse politie wil personeel uit buitenland halen

voedselverspilling Britse Lidl verkoopt beschadigd groente en fruit voor een prikkie

3 augustus Supermarktketen Lidl biedt Britse klanten binnenkort dozen gevuld met 5 kilogram aan beschadigd groente en fruit aan voor het zachte prijsje van 1,50 pond (1,70 euro). Het gaat om een proef die valt onder het Too Good To Waste-programma tegen voedselverspilling. Is het echt een duurzaam initiatief, of slechts een goed staaltje marketing?