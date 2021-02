‘Duizenden zelfstandigen moesten onterecht toeslag terugbetalen’

Parfumerie­ke­ten Douglas sluit zo’n 500 winkels in Europa

28 januari De Duitse parfumerieketen Douglas sluit rond de 500 van zijn circa 2400 winkels in Europa. Met name in Zuid-Europa gaat de keten snijden in het winkelbestand, maar ook in Duitsland verdwijnen 60 winkels. Het is volgens een woordvoerster niet uitgesloten dat ook in Nederland filialen verdwijnen.