Dwingt Europa ons Nederlanders alsnog aan de creditcard?

Online scoort de creditcard niet veel beter: 3 procent van de ruim 20 miljard euro aan internetaankopen is vorig jaar zo betaald, toont de eCommerce Payment Monitor van marktonderzoeker GfK. Ruim onder iDEAL (57 procent), maar ook minder dan PayPal (6 procent).



,,De manier van betalen in landen is grotendeels cultuurhistorisch bepaald'', verklaart Gijs Boudewijn, adjunct-directeur van Betaalvereniging Nederland de geringe populariteit. ,,Nederland en veel andere Europese landen gelden als pin-landen, de VS, Groot-Brittannië en in mindere mate Frankrijk zijn creditcard-landen.''



Dat de kredietkaart nooit is aangeslagen zit in de Nederlandse spaarzaamheid. ,,De creditcard geldt als iets voor de rijken, voor krediet gaan we naar de bank.'' Boudewijn legt uit dat werknemers vanaf de jaren 60 hun loon direct op hun betaalrekening gestort kregen. ,,Mede door de komst van geldautomaten is de pinpas vanaf de jaren ’80 een eclatant succes geworden.''



Dan speelt ook mee dat creditcardaanbieders als American Express, Mastercard en VISA altijd relatief hoge vergoedingen vroegen. ,,Pinnen is van oudsher goedkoper.''