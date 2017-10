ECB gaat minder geld in economie pompen

De rentetarieven blijven voorlopig wel op hun historisch lage niveaus. De lage rente en het opkopen van schuldpapier zijn middelen van de ECB in de strijd tegen de lage inflatie in de eurozone. ECB-baas Mario Draghi liet in een toelichting op het rentebesluit weten dat er inmiddels wel meer vertrouwen is dat het voorzichtig de goede kant op gaat met de prijsontwikkeling.

Nauwlettend

De centrale bank blijft de situatie voorlopig nauwlettend in de gaten houden. Mocht dat nodig zijn dan kan het opkoopprogramma ook worden uitgebreid, in omvang of door middel van verlenging. In Frankfurt wordt ook met een schuin oog gelet op de ontwikkelingen in Catalonië, al vindt Draghi het te vroeg om te kunnen zeggen of de onrust in deze Spaanse regio een risico voor de financiële stabiliteit is.