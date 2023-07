ECB verhoogt rente opnieuw, naar hoogste niveau ooit

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente in de eurozone opnieuw verhoogd in de strijd tegen de inflatie. Die gaat een kwart procentpunt omhoog tot 3,75 procent en dat is het hoogste niveau in het bestaan van de ECB.

In 2000 en 2001 stond de rente ook al eens zo hoog. De ECB bepaalt sinds 1999 de rente in de eurozone. De centrale bank is sinds midden vorig jaar de rente aan het verhogen nadat de inflatie als gevolg van hoge energie- en voedselprijzen de hoogte in was geschoten. De rente ging sindsdien hoog tempo in negen stappen van -0,5 procent naar 3,75 procent. Zo hoopt de ECB de inflatie weer omlaag te krijgen tot een niveau rond de 2 procent. In juni was de inflatie 5,5 procent.

ECB-president Christine Lagarde heeft al herhaaldelijk laten weten dat de rentetarieven weer zouden worden verhoogd deze maand. Volgens Lagarde hadden de beleidsmakers van de ECB nog ‘werk te doen’ om de inflatie onder controle te krijgen. In juni stegen de prijzen in de eurolanden minder hard dan in mei, maar dat kwam vooral doordat gas en elektriciteit goedkoper zijn geworden. Voedingsmiddelen stegen nog altijd hard in prijs. Ook de zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende energie- en voedingsprijzen niet worden meegenomen, nam licht toe.

De al genomen rentestappen werpen wel hun vruchten af. Lenen wordt duurder en gebeurt dus ook minder. Daardoor is er minder geld beschikbaar in de economie en wordt die minder gestimuleerd.

Zomerpauze

Na de vergadering in juli neemt de ECB een zomerpauze. Of de rente in september verder zal worden opgeschroefd is nog onzeker. Zo zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB) en ook een van de beleidsbepalers bij de ECB, onlangs dat een verdere verhoging na juli niet gegarandeerd is en zal afhangen van de dan beschikbare gegevens.

Vanuit diverse Europese landen is er de laatste tijd ook kritiek gekomen op de renteverhogingen. Die zouden meer schade aan de economie toebrengen en niet echt bijdragen aan het bestrijden van de inflatie.