ECB verhoogt rente voor het eerst sinds 2011 om inflatiespook te temmen

De Europese Centrale Bank heeft voor het eerst sinds 2011 het belangrijkste rentetarief verhoogd, gelijk met een flinke stap. Daarmee willen de beleidsmakers in Frankfurt de hoge inflatie in de eurozone te lijf gaan.

Het toonaangevende herfinancieringstarief is opgeschroefd met 0,5 procentpunt (50 basispunten) tot 0,55 procent. De depositorente, waartegen banken kortlopend bij de centrale bank geld in bewaring kunnen geven, is met 0,5 procentpunt (50 basispunten) verhoogd naar nul procent. Deze rente was sinds juni 2014 negatief.

De centrale bank kondigde vorige maand al aan dat de rente bij het rentebesluit in juli omhoog zou gaan. Later dit jaar zou de rente dan verder kunnen stijgen. Analisten verwachten in 2022 nog één of twee rentestappen.

Maar inmiddels zijn er bij veel economen ook twijfels over hoe ver de ECB met deze nieuwe koers kan gaan. Dat komt doordat de economie op de rand van een recessie lijkt te balanceren en dan is een hoge rente niet behulpzaam. Als Rusland plots de gastoevoer stopt, kunnen de vooruitzichten in rap tempo verslechteren.

Sowieso moet de ECB erg zorgvuldig te werk gaan, schatten economen in. Aan de ene kant rijzen de energieprijzen in Europa de pan uit. Aan de andere kant kunnen agressieve renteverhogingen voor schokken zorgen op de financiële markten. Na de vorige rentevergadering werd het al erg onrustig in de obligatiehandel.

Tijdens een spoedvergadering werd vorige maand uiteindelijk besloten komende tijd gericht obligaties op te kopen om eventuele problemen op de markten voor te zijn. De centrale bankiers hebben verder aangegeven dat ze ook nog een nieuw crisisinstrument willen ontwerpen. Mogelijk kan ECB-president Christine Lagarde hierover vanmiddag uitleg verschaffen tijdens een persconferentie over het rentebesluit.

