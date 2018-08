'ECB wil opnieuw vrouw als bankenbaas'

De ECB is op zoek naar een opvolger voor Danièle Nouy, die eind dit jaar afzwaait als voorzitter van de raad van toezicht bij de centrale bank. De Française is sinds 2013 de hoogste verantwoordelijke voor het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme, dat de stabiliteit en veiligheid van het bankenstelsel in de eurozone moet garanderen.