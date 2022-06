ECB wil rente in juli voor het eerst in jaren verhogen

Een historische maatregel: de Europese Centrale Bank (ECB) gaat de rente in juli voor het eerst in elf jaar tijd verhogen. In september volgt er mogelijk nog een stap omhoog. De financiële toezichthouder hoopt de hoge inflatie van de afgelopen maanden te kunnen beteugelen. De bank stond onder zware druk om iets te doen aan de almaar oplopende prijzen voor goederen en diensten.

De rentetarieven van de ECB gaan in juli naar verwachting met een kwart procentpunt omhoog. De rente staat nu nog op -0,5 procent, maar gaat in juli omhoog naar -0,25. Waarschijnlijk gaat de rente in september nogmaals omhoog, afhankelijk van hoe de inflatie de komende tijd ontwikkelt. De ECB wil terug naar een gemiddelde inflatie van 2 procent.

In mei was het in de eurozone zo'n 8,1 procent. De centrale bank houdt nog wel een slag om de arm omdat het definitieve besluit over de rentestappen genomen zal worden in de rentevergaderingen in de betreffende maanden.

Als gevolg van het snelle herstel uit de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is het leven in de eurozone in rap tempo duurder geworden. Vooral de energieprijzen rijzen de pan uit. Beleidsmakers bij de centrale bank gaan uit van 6,8 procent inflatie dit jaar en 3,5 procent in 2023, wat fors meer is dan ze in maart voorspelden. Daardoor werd duidelijk dat de ECB niet lang meer kon wachten met ingrijpen. De economische groei zal door de Russische inval in Oekraïne dit en volgend jaar juist veel lager uitvallen dan eerder geraamd.

Dat de rente niet meteen al omhoog gaat, heeft ermee te maken dat er eerst een einde moet worden gemaakt aan het massaal opkopen van obligaties. Daarmee worden maandelijks vele miljarden euro’s in de economie gepompt. De ECB laat weten dat dit steunbeleid per 1 juli stopt.

Historisch laag

De rente is door de centrale bank in de loop der jaren teruggebracht tot een historisch laag niveau. Dat deed de ECB om de economie van de eurozone aan te jagen. De zogeheten depositorente ligt zelfs al een hele tijd 0,5 procent onder nul. Dat betekent dat banken moeten betalen voor geld dat ze tijdelijk bij de ECB stallen. Als de ECB zijn rentetarieven gaat verhogen zullen banken waarschijnlijk ook hun rentes weer gaan verhogen.

Dat laatste zou betekenen dat spaarders weer wat meer rente over hun spaargeld kunnen verwachten. Voor pensioenfondsen is het ook goed nieuws, want zij komen er dan financieel weer wat beter voor te staan waardoor het makkelijker wordt om de pensioenen te verhogen. Maar lenen zal ook duurder worden. Door het vooruitzicht dat de ECB de rente binnenkort gaat opvoeren kruipt de hypotheekrente de laatste maanden al omhoog.

Hoogste baas

De laatste keer dat de rente in de eurozone werd verhoogd was toen de Fransman Jean-Claude Trichet nog de hoogste baas was bij de ECB. Zijn opvolger Mario Draghi voerde sinds eind 2011 alleen maar renteverlagingen door. Lagarde heeft sinds haar aantreden in november 2019 de rente nog niet aangepast.

Later op de middag geeft ECB-president Christine Lagarde nog een persconferentie in museum de Hermitage. Daarin zal ze waarschijnlijk uitleggen hoe de centrale bank de hoge inflatie komende tijd precies wil bestrijden

