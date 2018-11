Echtpaar lijdt financiële strop door onverkoopbaar huis

Gehandicapte dochter

De financiële strop betekent dat de bezorgde echtelieden geen zorgbuffer kunnen opbouwen voor hun gehandicapte dochter (43). Zij lijdt aan het Smith Magenis Syndroom en woont in een instelling in Roosendaal. ,,In de weekeinden is ze altijd thuis hoor. Ze is onze allergrootste zorg”, legt Rina uit. ,,We willen alles goed hebben geregeld voor als wij er straks niet meer zijn.”



Al het spaarkapitaal van de familie zit echter in het huisje, zegt advocaat Marcel van Dooren. Veel inkomen is er ook niet meer. Want Piet, die hovenier was, is drie jaar geleden met vervroegd pensioen gegaan om zich te wijden aan de verzorging van zijn zieke echtgenote. Rina had kanker gekregen en is intussen genezen.



Voor Van Dooren is het zo klaar als een klontje: ,,De schuld van de financiële ellende ligt bij de gemeente.”