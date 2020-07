Economie eurozone krimpt ruim 12 procent door coronacrisis, Spanje zwaarst getroffen

De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal door de coronacrisis gekrompen met 12,1 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2020. Het gaat om veruit de scherpste daling sinds het begin van de metingen, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

Het cijfer, dat is gebaseerd op een voorlopige schatting, komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. In het eerste kwartaal was al sprake van een neergang van de economie van het eurogebied van negentien landen met 3,6 procent.

De economie van de Europese Unie als geheel kromp met 11,9 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Ook dat was met afstand de grootste neergang die het statistiekbureau heeft vastgesteld.

Italië en Spanje

De krimpcijfers van de eurozone zijn een optelsom van die van negentien van de 27 EU-lidstaten. De economie van Italië kromp in het tweede kwartaal met 12,4 procent, zo maakte het Italiaanse statistiekbureau Istat eerder vandaag bekend in een voorlopige raming. De krimp is minder sterk dan gevreesd. Economen rekenden in doorsnee op een terugval met 15,5 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar was sprake van een krimp van de Italiaanse economie met 5,4 procent. Dat was dan weer een sterkere daling dan de 5,3 procent die Istat had berekend.

De Spaanse economie kreeg in het tweede kwartaal keiharde klappen door de coronacrisis en de strenge lockdownmaatregelen tegen de virusuitbraak. De economie kromp met maar liefst 18,5 procent in vergelijking met het eerste kwartaal, bleek vanmorgen uit voorlopige cijfers van het Spaanse statistiekbureau. De krimp was veel sterker dan verwacht. Economen hadden in doorsnee een daling van 16,6 procent voorspeld. In het eerste kwartaal van dit jaar was al een economische krimp van 5,2 procent te zien.

Frankrijk

De economie van Frankrijk kromp in het tweede kwartaal met 13,8 procent in vergelijking met de voorgaande periode, meldde het Franse nationale statistiekbureau vanmorgen vroeg in een voorlopige raming. Het is de sterkste krimp sinds het begin van de metingen meer dan zeventig jaar geleden. Wel viel de krimp wat minder sterk uit dan verwacht, want economen hadden in doorsnee op een min van 15,2 procent op kwartaalbasis gerekend. In het eerste kwartaal van dit jaar liet de Franse economie al een bijgestelde min van 5,9 procent optekenen. Toen had Frankrijk ook al last van de crisis.

Ten opzichte van een jaar geleden kromp de economie van Frankrijk met 19 procent. Door de virusuitbraak werden de Franse industrie, de bouw en het toerisme hard geraakt, net als de investeringen, handel en consumentenuitgaven. Er wordt verwacht dat de Franse economie in het derde kwartaal weer een sterk herstel zal laten zien van de crisis, dankzij de versoepeling van de lockdownmaatregelen. Daarnaast is de Franse overheid met enorme steunpakketten gekomen om de impact van de pandemie tegen te gaan.

Duitsland

Gisteren werd al bekend dat de Duitse economie in het tweede kwartaal met 10,1 procent kromp ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het is de sterkste krimp voor Duitsland sinds het begin van de metingen in 1970. Het cijfer valt bovendien slechter uit dan verwacht, want economen hadden er in doorsnee op gerekend dat de grootste economie van Europa met 9 procent zou krimpen. In het eerste kwartaal van dit jaar was een bijgestelde neergang met 2 procent te zien voor de Duitse economie.

Het Duitse federale arbeidsbureau maakte donderdag bekend dat de werkloosheid in Duitsland in juli stabiel is gebleven op 6,4 procent. Dat is het hoogste niveau in bijna vijf jaar. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

ING-econoom Carsten Brzeski schreef in een reactie dat nu eindelijk een cijfer kan worden geplakt op de impact van de coronacrisis op de Duitse economie in het tweede kwartaal. Hij zegt dat die gegevens het dieptepunt van de crisis markeren en dat waarschijnlijk het ergste voorbij is. Zo denkt Brzeski dat in het derde kwartaal een scherpe opleving van de economie te zien zal zijn.