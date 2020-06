Economie kromp minder hard in eerste kwartaal

Sinds de eerste raming zijn vooral de investeringen, waaronder de bouwinvesteringen en de investeringen in onderzoek en ontwikkeling, naar boven bijgesteld. Ook de consumptie door huishoudens is iets opwaarts aangepast, aldus het statistiekbureau. Het handelssaldo is daarentegen neerwaarts bijgesteld. Het totaalbeeld is echter niet veranderd, zo constateert het CBS. De krimp van het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2020 is vooral toe te schrijven aan de gedaalde consumptie door huishoudens.