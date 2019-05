Een brug uit de 3D-printer? In Nijmegen gebeurt het

In een loods op een industrieterrein in Eindhoven draait een gigantische witte robotarm soepel zijn figuurtjes. Als uit een slagroomspuit stroomt er, laagje voor laagje, letterlijk centimeter voor centimeter, een stevige betonmassa uit het apparaat. Zo'n 4,5 uur later valt deze 3D-printer stil; dan is het eerste van de 46 delen gereed die straks in de Nijmeegse wijk Zwanenveld samen een loopbrug gaan vormen.

Het is een innovatief hoogstandje dat met trots wordt gepresenteerd. Genodigden, een bus vol wijkbewoners, media: op veilige afstand bekijkt het gezelschap hoe de machine onverstoorbaar zijn gang gaat. Het constante gezoem klinkt nadrukkelijk op de achtergrond, terwijl diverse sprekers de gasten uitleg geven.

Figuurtjes

3D-printers zijn vooral bekend als apparaten die plastic figuurtjes fabriceren. Zo begon de ontwerper Michiel van der Kley er ook mee, vijf jaar geleden. Al pionierend ontdekte hij de toepasbaarheid, hij experimenteerde in met een betonprinter en ontwierp zelfs een futuristische tunnel die uit een 3D-printer zou moeten rollen. Die bleek iets te lastig te realiseren, concludeerde hij na contact met Rijkswaterstaat.

Maar hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland Nelly Kalfs raakte gecharmeerd van zijn enthousiasme. ,,Ik belde hem op of hij ook een brug had”, zegt ze. ,,We wilden in Nijmegen iets blijvends achterlaten nadat we in 20128 European Green Capital, waren geweest.” Ze belde op het juiste moment. ,,Ik had toevallig net een brugontwerp klaar”, zegt Van der Kley. ,,Met organische vormen, geïnspireerd op een schelp.” Dat ontwerp wordt nu uitgevoerd. De gemeente Nijmegen liet het oog vallen op een parkje met waterpartijen aan de rand van een woonwijk waar een houten brug hoognodig aan vervanging toe was.

Op transport

Rijkswaterstaat en gemeente betalen allebei de helft van het vier ton kostende project - waarmee de gemeente slechts iets duurder uit is dan wanneer een nieuwe houten brug was geplaatst. ,,En het project sluit mooi aan bij de vernieuwingen die in dit deel van van de stad stapel staan, zoals woningrenovaties”, zegt wethouder Harriët Tiemens. Het kost in totaal 140 uur om alle 46 betonnen segmenten te printen, zegt Pieter Bakker, projectleider 3D-printen bij bouwbedrijf BAM. ,,Inclusief uitharden zijn we er zo'n anderhalf tot twee maanden mee bezig”, zegt hij. ,,Daarna gaan de delen op transport naar Nijmegen. Pas daar worden ze aan elkaar gezet.”