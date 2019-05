‘Een extra morele drempel tegen verzekeringsfraude is hard nodig’

In sommige kringen ben je de getapte jongen als je de verzekering weet op te lichten. Maar verhalen over geld wegsluizen dat bedoeld is voor kinderen met kanker of mishandelde dieren doen het minder goed op verjaardagen en partijen. De Amerikaanse inboedelverzekeraar Lemonade maakt daarom het geld dat overblijft uit de 'pot voor schadeclaims' over naar goede doelen die verzekerden zelf hebben uitgekozen. Een valse schadeclaim gaat dus ten koste van deze goede doelen. Een extra morele drempel tegen frauderen.

Lemonade is nu nog alleen actief op de Amerikaanse markt, maar komt waarschijnlijk naar Nederland, getuige de vier vacatures met locatie Amsterdam op hun website. Het bedrijf heeft hoge ambities: de traditionele verzekeringsmarkt moet worden opgeschud. ,,Want: als je zou proberen een systeem te bedenken dat het slechtste in mensen naar boven brengt, dan zou je uitkomen op de huidige verzekeringsindustrie'', stelt de bekende gedragseconoom Dan Ariely, die oneerlijk gedrag bestudeert en zich verbonden heeft aan Lemonade.

Volgens Ariely zit er een perverse prikkel in het huidige systeem: wanneer je als klant een beroep doet op je verzekeraar, is het in het belang van de verzekeraar om zo min mogelijk uit te keren. De verzekeraar maakt het de klant dus zo moeilijk mogelijk om zijn geld te krijgen. De klant weet dat en doet er bij voorbaat een schepje bovenop. De gestolen televisie was eigenlijk geen 40, maar 50 inch. De verzekeraar weet op zijn beurt dat 'ie nogal eens wordt opgelicht, en gaat om extra bewijs vragen. En zo ontstaat een systeem van wederzijds wantrouwen.

Lemonade wil dit doorbreken door enerzijds een morele barrière op te werpen, en anderzijds de claims te laten beoordelen door een algoritme. Een persoon heeft misschien in zijn achterhoofd zitten dat zijn baas niet blij wordt van hoge uitbetalingen, een algoritme heeft daar geen last van. Ook zou een algoritme beter in staat zijn om frauduleuze claims eruit te pikken. Hoe? Dat is een geheim. Maar het helpt waarschijnlijk niet om 's nachts te claimen of meteen nadat je de verzekering hebt afgesloten. Of drie keer in een half jaar.

Verzekerden moeten nog even wennen aan hun nieuwe rol als eerlijke consument. In 2017 ging er voor elke dollar die er bij Lemonade binnen kwam, 1,66 dollar uit aan claims. Mensen hadden er blijkbaar toch niet zo'n moeite mee om geld af te pakken van daklozen en arme kinderen. Een strenger algoritme heeft dat bedrag inmiddels teruggebracht naar 86 cent. Wellicht hebben de oprichters van Lemonade een te positief mensbeeld en is het traditionele model er niet voor niets. Ik geloof liever dat het mensen wat tijd kost om zich te ontworstelen aan het systeem van wederzijds wantrouwen.