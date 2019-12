‘Een winkel als de H&M ga ik niet in’

Emeline: ,,Met ons bedrijf verzorgen we de marketing van duurzame merken.’’



Jurriën: ,,Zelf proberen we ook duurzaam te leven.’’



Emeline: ,,Ik eet al ruim twee jaar vegetarisch. Veel beter voor het milieu.’’



Jurriën: ,,Ik wil daar niet dogmatisch in zijn. Ik had zes jaar geleden een burn-out. Daarvóór zat ik ook in de reclame, maar werkte ik voor producten waar ik niet langer achter kon staan. Ik dacht dat het leven duurder zou zijn als je biologisch eet en zo, maar ik merk dat je juist goedkoper uit bent, omdat je mindert met vlees.’’