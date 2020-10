EenVandaag vindt asbest in make-up Hema: ‘Niet waar, wij nemen geen risico's!’

In opdracht van EenVandaag en het Expertisecentrum Asbest en Vezels werden diverse merken cosmetica getest bij het asbestlaboratorium Nomacon in Vianen. Aanleiding daarvoor was het onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de inspectie Leefomgeving en Transport naar asbest in make-up uit 2018. Toen werden in twee producten van het merk Claire's lage concentraties van de stof aangetroffen.



Het onderzoek van EenVandaag liet bij de twee cosmeticaproducten - My Cheek Blush Palette (Douglas) en B.A.E. loose powder foundation 2nd skin (Hema) - asbestsporen zien. Die asbestvezels kunnen vrijkomen bij gebruik van de gezichtspoeders. Na de positieve test werden de producten, ‘om niet over één nacht ijs te gaan’, nogmaals getest bij de labs van het Amerikaanse Scientific Analytical Institute en asbestspecialist SGS.

Eigen onderzoek

Quote Dit soort producten liggen doorlopend onder een vergroot­glas en worden voortdu­rend getest Frederike van Urk, Hema In alle drie de analyses werd de aanwezigheid van asbest aangetoond. Geconfronteerd met de resultaten haalden zowel Hema als Douglas de producten uit de schappen en lieten zelf onderzoek doen. Hema deed dat bij TNO, Douglas en de grondstofleverancier bij het Duitse Wessling. Beide instituten troffen geen asbest aan in de cosmetica, waarna de make-up weer de winkel inging.



,,Toen EenVandaag een jaar geleden met de resultaten kwam, hebben wij de producten direct uit de winkels gehaald’’, zegt Hema-woordvoerder Frederike van Urk die zegt er letterlijk wakker van te hebben gelegen. Het bedrijf liet direct eigen analyses uitvoeren. ,,Dit soort producten ligt doorlopend onder een vergrootglas en wordt voortdurend getest.’’ TNO, de NVWA en het RIVM werden ingeschakeld.

‘Geen risico’

,,Hema neemt geen risico’’, zegt Van Urk, duidelijk geagiteerd. ,,Dit soort producten smeren mensen op hun gezicht, denk je werkelijk dat wij iets in de schappen leggen waar mensen ziek van kunnen worden!’’. Het eigen onderzoek richtte zich daarom niet alleen op de voornoemde cosmetica, maar ook op alle grondstoffen. De analyse van TNO bracht geen asbest aan het licht.



Desgevraagd laten experts weten dat de diverse gebruikte onderzoeksmethoden de verschillende uitkomsten kunnen verklaren. Ook kan het zijn dat de asbest - dat in zes verschillende vormen in de natuur voorkomt - ‘ongelijkmatig’ in het product zat. Sommige aangeboden monsters zouden daardoor wel en andere geen sporen van het mineraal bevatten.

Niet de juiste apparatuur

Van Urk heeft een andere lezing en zegt dat het onderzoek van EenVandaag niet afdoende was. Dat van TNO zou dat wel zijn. ,,Het onderzoek kent drie fasen’’, zegt ze. ,,Het door EenVandaag ingeschakelde lab kwam niet verder dan twee en beschikt niet over de juiste apparatuur om het verschil tussen de uiterst kleine asbest- en talkdeeltjes te zien.’’ Overtuigd van de TNO-uitkomst ging de foundation weer in de verkoop.



Tussen Hema en EenVandaag ontstond getouwtrek over uitzending van het nieuwsitem, waarbij de uitzending tot tweemaal toe op de plank terechtkwam, claimt Van Urk. ‘We hebben maanden niets meer gehoord tot juli, toen ze zeiden het toch uit te willen zenden.’’ Maandag stonden beide partijen voor de rechter. ,,We kunnen de uitzending weliswaar niet tegenhouden, maar onze advocaten zijn druk aan het werk.’’



De uitspraak in een kort geding dat Hema vandaag aanspande tegen EenVandaag, waarin een rectificatie van het artikel dat online verscheen werd gevraagd, is aangehouden tot een nader te bepalen datum. Een woordvoerder van het AVROTROS-programma laat weten dat de reportage over de asbestkwestie vanavond gewoon zal worden uitgezonden omdat de rechter geen verbod heeft opgelegd.

Goede journalistiek

Volledig scherm Asbest, hier onder een microscope, komt in zes vormen voor in de natuur. © Shutterstock EenVandaag-hoofdredacteur René van Brakel zegt dat van ‘getouwtrek’ overigens geen sprake was, maar eerder van ‘goede journalistiek’. Alle onderzoeksresultaten zijn volgens Van Brakel met Hema en Douglas gedeeld en de bedrijven hebben ook de tijd gekregen om te reageren. De uitbraak van het coronavirus verlegde, net als in de rest van de wereld, de aandacht de afgelopen maanden.



Het laatste onderzoek naar de make-up dateert echter van een maand terug en vond plaats bij een voor asbestonderzoek geaccrediteerd en gespecialiseerd lab. ‘Ook daarbij werd asbest geconstateerd’, aldus de hoofdredacteur. Reden voor de uitzending nu is dat de producten in ongewijzigde vorm worden verkocht. Hoe het kan dat de diverse onderzoeksinstituten met verschillende uitkomsten komen, is onduidelijk.

‘Kleine kans, maar een kans’

De vraag rijst of de normering deugt en of er überhaupt talk, met de kans op de aanwezigheid van asbest, in de make-up moet zitten. Talk wordt gedolven in mijnen waar ook asbest (tremoliet) in de grond voorkomt, waardoor natuurlijke verontreiniging kan optreden. Een aantal cosmeticaproducenten zou al zijn overgestapt op andere stoffen, maar niet allemaal. In Nederland wordt gefilterde talk als veilig gezien.



,,Make-upproducenten moeten ervoor zorgen dat zij cosmetica op de markt brengen zonder asbest’’, zegt minister van Medische Zorg, Tamara van Ark. ,,Asbest is bij wet verboden.’’ Toxicoloog Majorie van Duursen, van de Universiteit van Utrecht, verklaarde dat het risico van asbest in make-up ‘klein is, maar blootstelling moet worden vermeden. Longkanker door het inademen van asbest in make-up acht Van Duursen ‘niet aannemelijk’.



Ook het RIVM constateerde, na het onderzoek in 2018, dat er ‘een kleine kans’ op gezondheidsschade is, zij het op termijn. EenVandaag haalt de gezaghebbende Amerikaanse professor Arthur Frank, expert op het gebied van asbestaandoeningen, aan die verklaart dat het wel 40 tot 50 jaar kan duren aleer blootstelling aan losse asbestvezels tot kanker leidt. ,,Een kleine kans, maar wel degelijk een kans.’’

Reactie parfumerie Douglas Douglas weerspreekt de berichtgeving van EenVandaag. Julia Sosnizka, hoofd communicatie van parfumerieketen, zegt dat het bedrijf het My Cheek Blush Palette uitvoerig heeft laten testen na contact met EenVandaag. De test werd uitgevoerd door het onafhankelijke Duitse laboratorium Wessling en eveneens door test- en certificeringsbedrijf SGS. Dat onderzoek wees duidelijk uit dat zowel het product in kwestie alsook de grondstoffen geen asbest bevatten en voldoen aan de Europese regelgeving. Douglas zegt extreem hoge standaarden te hanteren en een zerotolerancebeleid te hanteren bij afwijkingen daarvan. Om die te handhaven worden de eigen producten doorlopend getest. Dat onderzoek wees duidelijk uit dat zowel het product in kwestie alsook de grondstoffen geen asbest bevatten en voldoen aan de Europese regelgeving. Douglas zegt extreem hoge standaarden te hanteren en een zerotolerancebeleid te hanteren bij afwijkingen daarvan. Om die te handhaven worden de eigen producten doorlopend getest. Nadat de cosmetica in opspraak kwam, is het product in de herfst van 2019 daarom direct uit de handel genomen. Toen bleek dat er geen asbestsporen in de make-up zaten en de consument geen enkel risico liep, is het weer in de verkoop gegaan. Klanten die het product aanschaften, maar toch hun twijfels hebben, kunnen het product terugsturen via de webwinkel, aldus Sosnizka. Zij krijgen het aankoopbedrag volledig terug. Nadat de cosmetica in opspraak kwam, is het product in de herfst van 2019 daarom direct uit de handel genomen. Toen bleek dat er geen asbestsporen in de make-up zaten en de consument geen enkel risico liep, is het weer in de verkoop gegaan. Klanten die het product aanschaften, maar toch hun twijfels hebben, kunnen het product terugsturen via de webwinkel, aldus Sosnizka. Zij krijgen het aankoopbedrag volledig terug.

