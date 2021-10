Eerste energiebedrijf bezwijkt onder gestegen gasprijzen

Energiebedrijf Welkom Energie is door de hoge gasprijzen zodanig in de problemen gekomen dat het de levering van stroom en gas niet meer kan voortzetten. De leveringsvergunning van Welkom Energie wordt daarom ingetrokken door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het gaat om het eerste energiebedrijf dat bezwijkt onder de huidige moeilijke marktomstandigheden. Alle circa 90.000 klanten van deze relatief kleine speler op de energiemarkt worden overgenomen door Eneco.

Voor Welkom Energie was duidelijk dat aankomende winter de leveringszekerheid niet meer kon worden gegarandeerd, laat Eneco weten. Daarbij speelt volgens het te hulp schietende concern mee dat de vorige winter kouder was dan normaal waardoor Welkom Energie meer verbruik heeft moeten voorfinancieren dan gepland. Vervolgens was de onderneming niet meer in staat om de onverwachte explosieve stijging van de gasprijzen financieel het hoofd te bieden.

Financiële gevolgen

Mensen hoeven volgens toezichthouder ACM niet bang te zijn dat zij geen stroom of gas meer ontvangen. Maar de verandering kan wel financiële gevolgen hebben, want klanten krijgen van Eneco een nieuw contract op basis van de huidige hoge energieprijzen. En wie nog geld tegoed heeft van Welkom Energie, bijvoorbeeld een welkomstbonus of omdat er een hoog termijnbedrag vooruit is betaald, ziet dit geld mogelijk niet terug. Welkom Energie heeft wel toegezegd dat alle klanten een eindafrekening krijgen van het bedrijf.

Het nieuwe contract bij Eneco zal op 1 november ingaan. Dan geldt er tot 1 december een overgangsperiode waarin de klanten hun contract even niet kunnen stoppen of opzeggen. Daarna staat het mensen vrij om, als ze dat willen, over te stappen naar een andere energieleverancier.

Welkom Energie is niet het enige bedrijf met problemen. Ook Enstroga en DBG hebben veel last van de hoge energieprijzen. Enstroga probeerde eerst eenzijdig contracten op te zeggen, maar dat is niet toegestaan. Het bedrijf smeekt klanten nu zelf over te stappen naar een andere leverancier. Andere energiebedrijven zoals Vandebron en Pure Energie hebben hun variabele tarieven eerder verhoogd dan de reguliere data van 1 juli en 1 januari.

