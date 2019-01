Eigen kroost eerst

Miljardair koopt duurste optrekje ooit in VS: 209 miljoen ‘voor als hij in Manhattan moet zijn’

24 januari De Amerikaanse miljardair Ken Griffin weet van gekkigheid niet wat hij moet met zijn geld. Nadat hij vorige week al voor 108 miljoen euro in Londen de op één na duurste woning kocht, heeft hij enkele dagen later een stulpje in New York gevonden. Griffin (50) is nu eigenaar van het allerduurste stulpje ooit in de VS verkocht. Kostprijs van het penthouse bij Central Park: 209 miljoen euro.