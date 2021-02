Eigenaar Miss Etam en Steps vraagt uitstel van betaling aan

Bovendien heeft het UWV het verzoek om gebruik te maken van de steunmaatregelen voor getroffen bedrijven afgewezen. Miss Etam en Steps (340 werknemers) komen niet voor de NOW-regeling in aanmerking, zo heeft het UWV de directie van NXT Fashion laten weten. Hierdoor kon het bedrijf de salarissen over de maand januari niet betalen.

,,Ontzettend triest voor de werknemers”, aldus Martijn Rozenboom, eigenaar van NXT Fashion. ,,Dit was echt niet nodig. Maar het aanvragen van surseance is nu onvermijdelijk.” NXT Fashion nam de beide modeketens vorig jaar september over nadat ze in een faillissement waren beland. ,,Ik heb deze merken juist gekocht omdat ik een goede toekomst voor ze zag. Door de lockdown moesten plotseling alle winkels dicht. Voor een bedrijf dat uit het dal omhoog krabbelt, komt die klap extra hard aan.”

Zwaar teleurgesteld

Rozenboom vervolgt: ,,We zijn heel lang in gesprek geweest met het UWV om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling, maar dat is helaas niet gelukt. Met als resultaat dat we nu surseance moeten aanvragen. Ik ben zwaar teleurgesteld.”