Einde aan het betalen voor je spaargeld: ook Volksbank schaft negatieve rente af

Daarmee komt een einde aan een periode van negatieve rentes bij de Nederlandse banken. Eerder kondigde concurrent Rabobank al aan vanaf 1 augustus de negatieve rente volledig af te schaffen. ABN Amro en ING doen dat op 1 oktober, waarbij ABN al wel een verlaging invoert vanaf augustus.

Negatieve rente wil zeggen dat je rente betaalt over je spaargeld in plaats van dat je rente krijgt. Met de Volksbank erbij - eigenaar van SNS, ASN Bank en RegioBank - hebben alle grote banken de rente opgeschroefd met 0,5 procentpunt naar 0 procent voor particuliere en zakelijke klanten met een saldo boven 100.000 euro op spaar- en betaalrekeningen en het gelddeel van beleggingsrekeningen. Voor klanten met een saldo tot en met 100.000 euro werd al geen negatieve rente in rekening gebracht en verandert er niets.

,,We kunnen de rente aanpassen mede als gevolg van de door de ECB aangekondigde rentewijziging. Ik ben blij dat er met deze rentestap voor nu een einde komt aan negatieve rente voor onze klanten”, zei topman Martijn Gribnau van de Volksbank.

Meer dan een ton

Toch zijn er ook banken waar spaarders met meer dan een ton op hun rekening iets meer rente krijgen. Amanda Bulthuis van Spaarrente.nl ziet dat met name buitenlandse banken die in Nederland actief zijn de spaarrente flink omhoog gooien. ,,De spaarrentes zijn sinds de renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) in een stroomversnelling terecht gekomen. In vijf dagen tijd hebben maar liefst negen banken de spaarrentes verhoogd. Vooral bij de hoogste spaarrentes in de markt wordt er nu heftig gestreden om het geld van de spaarder. De hoogste rente voor een vrij opneembare spaarrekening ging in een paar dagen tijd van 0,35 procent naar 0,65 procent Dat is omgerekend een stijging van ruim 85 procent.’’

Renault Bank (uit Frankrijk) biedt via spaarplatform Raisin de hoogste rente met 0,65 procent op een vrij opneembare spaarrekening. Bij BigBank (uit Estland) krijg je op dit moment 0,50 procent rente op een spaarrekening. ,,De top vijf van spaarrekeningen met de hoogste rentes bestaat op dit moment volledig uit buitenlandse banken”, zegt Bulthuis. ,,Deze banken vallen wel allemaal onder een depositogarantiestelsel binnen de Europese Unie, waardoor je spaargeld daar op dezelfde manier beschermd is als in Nederland.”

Langzaam omhoog

De grote banken ING, Rabobank en ABN Amro houden het nu eerst nog bij het afschaffen van de negatieve rente. Bulthuis ziet dat de Nederlandse banken heel veel geld beheren, doordat Nederlanders tijdens de coronapandemie flink hebben gespaard. ,,Zij hoeven dus niet zo hun best te doen om spaarders te lokken. Ik schat daarom in dat de spaarrente bij de Nederlandse banken maar heel langzaam omhoog gaat. Mogelijk voeren ze een kleine renteverhoging door in september, als de ECB opnieuw een renteverhoging zou kunnen doorvoeren. Maar dan gaat het slechts om 0,1 of 0,2 procent, is mijn inschatting.’’