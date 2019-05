‘Eindhoven Airport één van 's werelds klantonvriendelijkste luchthavens’

Vooral op het vlak van punctualiteit scoort de Brabantse luchthaven slecht, aldus AirHelp dat sinds 2015 de prestaties van luchthavens vergelijkt. Voor de ranglijst van dit jaar zijn 132 luchthavens langs de meetlat gelegd. De organisatie woog daarbij punctueel aankomen en vertrekken voor 60 procent mee in het rapportcijfer. De aanwezigheid van winkel- en eetgelegenheden plus tevredenheidscijfers die reizigers in een enquête gaven, telden elk voor 20 procent mee.