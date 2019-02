Elbers blijft, maar Air France- topman Smith pakt meer macht

De strijd rond de positie van KLM-baas Pieter Elbers is beslecht: het bestuur van Air France-KLM geeft hem een nieuwe termijn van vier jaar. Maar ceo Ben Smith krijgt ondertussen zijn zin: hij mag zitting nemen in KLM’s Raad van Toezicht.

De afgelopen tijd werd achter de schermen een felle strijd gevoerd over Elbers’ toekomst en de zelfstandigheid van KLM. Die strijd is nu beslecht: de Nederlander mag nog zeker vier jaar blijven, de herbenoeming wordt op 19 april tijdens KLM’s jaarlijkse aandeelhoudersvergadering ter stemming voorgelegd.

Op diezelfde vergadering ligt de benoeming van Ben Smith als toezichthouder bij KLM op tafel. En er verandert meer bij de luchtvaartcombinatie: Air France-KLM krijgt een nieuw supercomité dat de strategie voor alle onderdelen van de luchtvaartcombinatie gaat bepalen. Smith wordt voorzitter, maar ook Elbers neemt als KLM-topman zitting. De andere leden worden Air France-topvrouw Anne Rigail en financiële baas van Air France-KLM Frederic Gagey.

Met de herbenoeming van Elbers lijken de al jaren durende spanningen tussen KLM en Air France voor even verminderd. De afgelopen tijd kwamen er steeds meer geruchten naar buiten dat de herbenoeming van Elbers op het spel stond. Het zou niet boteren met de vorig jaar aangetreden nieuwe topman Benjamin Smith. De Canadees zou meer macht over de Hollandse tak willen en - meer specifiek - azen op een plek in KLM's Raad van Toezicht. In zijn plannen om de structuur van AirFrance-KLM te wijzigen gold Elbers als lastige sta-in-de-weg. De KLM-baas lag meermaals dwars bij plannen om de autonomie van KLM in te perken.

Die wens van Smith om meer zeggenschap te krijgen, blijkt dus te kloppen. De Canadees verstevigt succesvol zijn invloed op de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie.

Piloten en KLM-personeel blij met aanblijven Elbers De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) reageert tevreden op het aanblijven van Elbers als ceo van KLM. ,,Hiermee kan de discussie weer gaan over wat echt belangrijk is: de exacte plannen vanuit de holding over de positie en aansturing van KLM.” De vakbond, die 4.000 vliegers vertegenwoordigt, zegt zich daarbij te blijven inzetten voor het langetermijnbelang van de KLM-vlieger. De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) is blij dat met Elbers’ herbenoeming ,,een einde komt aan een zeer onrustige periode, waarbij het personeel van KLM zich grote zorgen maakte.” De VNC wijst op de recente petitie, waarin 25.000 KLM’ers hun steun aan Elbers betuigden. ,,Wij feliciteren Elbers met zijn herbenoeming en hopen ook voor hem dat de rust binnen het bedrijf voorlopig terugkeert.”

Verkeken

Desalniettemin heeft Elbers eveneens winst geboekt: het lijkt erop dat ceo Smith zich heeft verkeken op het ‘blauwe gevoel’, zoals het KLM-personeel het noemt. De ondernemingsraad en de raad van commissarissen van KLM lieten van zich horen. Zo kwamen medewerkers vorige week nog bijeen om hun steun uit te spreken. Een petitie voor een nieuwe termijn werd door ruim 25.000 medewerkers ondertekend.

Ook de Nederlandse politiek heeft zich de afgelopen tijd ermee bemoeid. Zo gaf minister Wopke Hoekstra (Financiën) als aandeelhouder van KLM aan het vreemd te vinden dat nota bene de positie van Elbers ter discussie staat, terwijl KLM binnen het concern de afgelopen jaren juist goed presteerde.

De KLM-baas heeft de afgelopen jaren wat wijzigingen doorgevoerd om de bedrijfsvoering te stroomlijnen. Ook vroeg hij offers van het personeel. Medewerkers gingen meer werken, wat ervoor zorgde dat KLM meer omzet kon draaien en meer kon investeren. Hun inzet werd vorig jaar beloond met de hoogste winstdeling ooit.

Ben Smith volgde vorig jaar zomer Jean-Marc Janaillac op. Janaillac stapte vorig jaar op vanwege een conflict met de werknemers van Air-France KLM over de loonstijging. De Fransman verbond zijn lot aan een stemming van het personeel van Air France over een loonvoorstel van de luchtvaartmaatschappij. Een meerderheid wees het eindbod af. Ook zijn voorganger Alexandre de Juniac was verstrengeld in een conflict met de werknemers over de lonen.

Vandaag kwam het brede bestuur van commissarissen en uitvoerende bestuurders van Air France-KLM in Parijs bijeen om te stemmen over de herbenoeming van Pieter Elbers als topman van KLM. In de 19-koppige raad zitten vier Nederlanders die Elbers steunen. Ook Air France-KLM topman Ben Smith maakt deel uit van het bestuur van de luchtvaartmaatschappij.

Volledig scherm Tienduizenden medewerkers ondertekenden een petitie voor de herbenoeming van hun topman op het hoofdkantoor van KLM. © ANP