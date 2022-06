Elon Musk eist dat Tesla-personeel minimaal 40 uur op kantoor is, anders dreigt ontslag

Tesla-topman Elon Musk lijkt het helemaal gehad te hebben met thuiswerken. De miljardair mengde zich woensdag in een discussie op Twitter over de terugkeer naar kantoor. Hij eist dat zijn werknemers minimaal 40 uur per week op kantoor zijn, anders dreigt ontslag.

Musk zegt een e-mail te hebben gestuurd naar leidinggevenden van de elektrische autoproducent met als onderwerpregel dat op afstand werken niet langer te accepteren valt.

Volgens de Tesla-baas moet iedereen die op afstand wil werken ‘minimaal’ 40 uur per week op kantoor zijn of anders maar vertrekken. Daarbij is het volgens hem voor verschillende functies noodzakelijk dat mensen zich melden op kantoor. Voor Musk is het ondenkbaar dat bijvoorbeeld een medewerker die gaat over HRM-zaken in de fabriek in Fremont werkt op een andere locatie.

Verouderd concept

Musk ging niet direct in op de vraag of de e-mail authentiek was. Wel gaf de miljardair sterke aanwijzingen dat dit wel zo was. Zo reageerde hij fel op een opmerking over werken op kantoor als ‘verouderd concept’.

Het is niet de eerste keer dat de harde omgang van Musk met zijn werknemers ter sprake komt. Zo zou hij eerder bij zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX hebben gedreigd om alle stagiairs te ontslaan omdat een aantal van hen in de rij stond voor de koffieautomaat. Voor Musk was dat een belediging voor de productiviteit. Ook zou Musk beveiligingscamera’s hebben geïnstalleerd om te controleren of regels worden nageleefd.

Bubbel

De verwijzing in de e-mail naar fabrieksarbeiders is ook interessant in het licht van de situatie in Tesla’s eigen fabriek in Shanghai. Duizenden werknemers zitten al maandenlang in een bubbel en werken zes dagen per week in ploegendiensten van twaalf uur. Tot voor kort sliepen velen op de fabrieksvloer als onderdeel van een zogenaamd gesloten productiesysteem, bedoeld om corona buiten te houden en de fabriek draaiende te houden.

Personeel dat wordt aangenomen om de fabriek op volle kracht te laten draaien, wordt nu heen en weer gependeld tussen de fabriek en hun slaapvertrekken. Dat zijn ruimtes in fabrieken die niet meer in gebruik zijn of een oud militair kamp. De dag- en nachtploegen zouden in geïmproviseerde slaapzalen zelfs hun bedden moeten delen.

Bekijk de video’s over werk en carrière in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.