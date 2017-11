EMA is eerste pareltje dat door brexit onze kant oprolt

Een van de pareltjes uit de uitverkoop van Engeland komt naar Nederland: het Europees Medicijnagentschap (EMA). Het agentschap gaat over de initiële goedkeuring van een nieuw medicijn voor de Europese markt. Het is een klein wonder dat dit gebeurt, en het biedt enorme kansen. Nee, niet over dat moe makende vestigingsklimaat voor bedrijven, maar kansen die gaan over onze onderhandelingsmacht voor fatsoenlijke medicijnprijzen.



Het medicijnagentschap kan een magneet zijn voor vernieuwend medicijnonderzoek. Een land dat excelleert in innovatie heeft ook betere kaarten om te onderhandelen over prijzen. Hoe dat kan, is schimmig, maar het is onze grote kans om iets te doen aan die verfoeide dure medicijnen. Maar voor het zover is, is nog veel werk aan de winkel.