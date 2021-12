Energiebedrijf FENOR van Suzanne Schulting valt om vanwege hoge prijzen

Opnieuw worden de hoge energieprijzen een energiebedrijf fataal. FENOR Energie, dat vooral in het Noorden bekendheid geniet en olympisch kampioene Suzanne Schulting als boegbeeld kent, heeft faillissement aangevraagd. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trekt alle leveringsvergunningen in.

Dat het kleine FENOR Energie zwaar leed onder de explosief gestegen stroom- en gasprijzen was al enige tijd duidelijk. Uit een onderzoek naar de solvabiliteit van Nederlandse energiebedrijven door de Vastelastenbond bleek FENOR begin oktober één van de vier met een negatief eigen vermogen. ,,Voor deze bedrijven geldt dat een klein verlies ze direct in problemen brengt”, stelde de Vastelastenbond.

Nu is FENOR Energie inderdaad omgevallen. Circa 36.000 klanten, zakelijke afnemers en consumenten, zijn de dupe. Zij worden verdeeld over de andere leveranciers, tenzij de curator voor 30 december een ander energiebedrijf vindt die hen wil overnemen. Tot die tijd blijven de klanten gewoon stroom en gas ontvangen. Zij krijgen vanzelf bericht van hun nieuwe leverancier.

De kans is groot dat ze dan veel meer moeten gaan betalen voor stroom en gas. De welkomstbonus die ze mogelijk te goed hebben, zijn ze waarschijnlijk eveneens kwijt.

‘No nonsense leverancier’

FENOR Energie is in 2012 opgericht door zakenman Jork Wielinga uit Heerenveen en richtte zich aanvankelijk met name op de zakelijke markt. De afgelopen jaren mikte de leverancier ook op consumenten. Vorig najaar strikte FENOR daarvoor olympisch kampioene shorttrack Suzanne Schulting.

,,Ik ben geboren in Groningen, opgegroeid in Tijnje en groot geworden in Heerenveen. Het Noorden heeft mij veel gebracht en daar hoor ik gewoon thuis”, zegt Schulting in een advertentie voor FENOR. ,,Die liefde voor het Noorden werkt door in mijn keuze voor FENOR. Een prima leverancier uit onze eigen regio, met aantrekkelijke tarieven, groene stroom en een aanpak die mij aanspreekt: eerlijk, transparant en no nonsense.”

Overname mislukt

Op de homepage van FENOR schrijft de leverancier dat afgelopen jaar door Wielinga is onderhandeld met diverse overnamekandidaten. ,,De pensioengerechtigde eigenaar van het bedrijf heeft geen opvolging voor FENOR en dus was verkoop het enige alternatief. In de zomer leek de overdracht zo goed als rond. Maar de plotseling extreemoplopende marktprijzen van gas en van elektriciteit maakten het voor de potentiële overname kandidaat niet meer aantrekkelijk.”

Afgelopen maand probeerde Wielinga vervolgens een doorstart te maken met een ander energiebedrijf. ,,Echter de complexe regelgeving en de principes van de diverse instanties maakten deze poging uiteindelijk kansloos.

Gestegen energieprijzen

FENOR is het vierde energiebedrijf dat omvalt door de gestegen prijzen voor gas en elektriciteit. Eerste en grootste slachtoffer is Welkom Energie, dat eind oktober het faillissement aanvroeg. De 90.000 klanten werden overgenomen door Eneco, dat hen vervolgens torenhoge stroom- en gastarieven. Het leidde meteen tot een exit van duizenden klanten.

De nog veel kleinere leveranciers Enstroga en SEPA Green Energy waren de volgende slachtoffers. Anode Energie viel eveneens om, maar dat had slechts zijdelings met de hoge energieprijzen te maken. Nadat een leverancier van dat bedrijf zijn verplichtingen niet na kon komen was er niet genoeg geld om op de huidige markt alsnog energie in te kopen.

De prijzen van gas en elektra zijn de afgelopen tijd explosief gestegen. Dat komt door een late, strenge winter afgelopen jaar en relatief lege gasreserves daarna. Vooral kleinere energieleveranciers, die minder middelen hebben om de risico’s van prijsstijgingen te beperken, komen in de problemen daardoor. Ze moeten nu vaak energie inkopen die duurder is dan wat hun klanten ervoor betalen.

