Energiebedrijven maken fout met snelle verhoging van prijzen gas en elektra

Gisteren maakte Essent bekend het tarief voor stroom met ruim 50 procent en de prijs van gas met meer dan 30 procent te verhogen. Ook de tarieven van Eneco stegen de afgelopen tijd flink. De toezichthouder krijgt vragen en klachten van consumenten binnen.

,,Wij wijzen die mensen erop dat als zij een variabel contract hebben, hun energieleverancier de tarieven inderdaad mag verhogen. Maar die moeten die verhoging wel al dertig dagen van tevoren aan hun klanten melden", zegt Tjitte Mastenbroek van de ACM. ,,Die termijn is gewoon wettelijk vastgesteld.”

Consumenten die bezwaar willen maken tegen te kort van tevoren aangekondigde tariefswijzigingen kunnen gebruik maken van een standaardbrief die de ACM al langer op de site heeft staan. Die brief werd vrijdag vermoedelijk al zo massaal gedownload dat de server van de site overbelast raakte.

De ACM zegt nu in gesprek te gaan met de energieleveranciers. ,,Omdat er blijkbaar veel onduidelijkheid is”, laat een woordvoerder weten. Hij benadrukt dat er nog geen boetes worden uitgedeeld.

‘Redelijke termijn’

Energieleverancier Greenchoice beroept zich in een reactie op de branchevoorwaarden. Daarin wordt volgens een woordvoerder gesproken over een ‘redelijke termijn’. De zegsvrouw laat weten dat branchegenoten daarvoor vaak veertien kalenderdagen hanteren. Greenchoice zelf hanteert tien werkdagen. Eneco geeft aan tariefwijzigingen uiterlijk tien dagen van tevoren aan te kondigen bij klanten.



Volgens een woordvoerder werkt Eneco al jaren zo en is hun termijn dus ‘niet iets nieuws’. Het bedrijf zegt ‘nota te nemen’ van de berichtgeving. ,,We gaan in gesprek met de energieleveranciers, want er bestaat kennelijk onduidelijkheid over", zegt Mastenbroek.

Daadwerkelijk

Onduidelijk is nog hoe lang klanten het nieuwe tarief daadwerkelijk moeten betalen. In de Miljoenennota werd voor komende winter over een prijsplafond gesproken voor gas en elektriciteit. Gerekend werd met een tarief van 1,50 euro per kubieke meter gas (tot een verbruik van ongeveer 1200 kuub gas) en voor stroom 70 eurocent (tot een verbruik van ongeveer 2400 kilowattuur). Daarboven zou dan de marktprijs betaald moeten worden, maar deze tarieven en volumes zijn echter nog niet definitief vastgesteld. Ook de precieze ingangsdatum staat nog niet vast, maar gedacht wordt aan 1 november.

Essent is overigens niet de enige die de tarieven per 1 oktober verhoogt. Ook Vattenfall deed dat met meer dan 50 procent. Eneco-klanten betalen een nieuwe gasprijs die twee keer zo hoog is: 3,40 euro per kuub gas. De prijs voor een kilowattuur stroom steeg vanaf juli van 0,3584 euro naar een tarief van 0,8411 euro per oktober.

Onredelijk

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zag gisteren nog geen reden om in te grijpen bij energieleveranciers die hun variabele tarieven voor gas en elektriciteit nu zo flink omhoog gooien. ,,Daar doen wij nu geen onderzoek naar en daar hebben wij ook geen aanleiding voor”, zei een woordvoerder. ,,Het voelt heel onredelijk dat je zoveel meer moet betalen voor gas en elektriciteit, maar we zien tegelijkertijd dat Rusland minder gas levert en dat de prijzen op de energiemarkt heel hoog liggen op dit moment. En bij variabele contracten mogen die prijzen doorberekend worden door leveranciers aan hun klanten”, vervolgde hij.

De toezichthouder houdt bij energieleveranciers het verschil tussen inkoop- en verkoopprijzen in de gaten en of daarbij ‘onredelijke vergoedingen’ gevraagd worden aan consumenten. Dat is volgens de woordvoerder nu niet het geval. Hoe de tariefsverhogingen zich verhouden tot het voorgenomen prijsplafond voor gas en stroom is volgens de zegsman van de ACM nog onbekend. ,,Dat moet nog allemaal uitgewerkt worden.”

