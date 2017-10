Energierekening stijgt volgend jaar met 70 euro

110.000 Britse reizigers gestrand na faillissement Monarch

14:13 Door het faillissement van Monarch Airlines zijn 110.000 Britse reizigers gestrand in het buitenland. Nog eens 300.000 passagiers zien hun reisplannen in de soep lopen nu hun toekomstige vlucht met de Britse luchtvaartmaatschappij is gecanceld.