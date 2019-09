‘Er is geen reden voor vliegschaamte’

Speelgoed­fa­bri­kan­ten hebben genderneu­traal allang ontdekt

26 september De discussie over minder rolbevestigend speelgoed is niet aan speelgoedfabrikanten voorbijgegaan. Sommige bedrijven ontwikkelen allang speelgoed dat niet discrimineert en genderneutraal is, leert een rondgang. ,,Speelgoed is ook gewoon handel.”