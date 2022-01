Erdogan vervangt baas statistiekbureau na rel over inflatiecijfers Turkije

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft het hoofd van het nationale statistiekbureau vervangen na een rel over de betrouwbaarheid van de inflatiecijfers in het land. Door het vertrek zullen de zorgen over de betrouwbaarheid van de cijfers alleen maar toenemen.

Oppositiepartijen beschuldigen het Turkse instituut voor statistiek ervan de inflatiecijfers rooskleuriger te brengen dan ze zijn. De regeringspartij zegt juist dat de Turkse economische malaise wordt overdreven.

Het ontslag van Sait Erdal Dincer stond in een zaterdag gepubliceerd decreet. Hij moet binnen een jaar na zijn benoeming plaatsmaken voor Erhan Cetinkaya, vicevoorzitter van de Turkse bankentoezichthouder. Door het vertrek van Dincer zullen de zorgen over de betrouwbaarheid van de gegevens van het statistiekbureau alleen maar toenemen.

Onder vuur

TurkStat ligt zwaar onder vuur omdat het cijfers over de economie zou hebben gemanipuleerd om Erdogan tevreden te stellen. Turkije heeft te maken met de hoogste inflatie sinds het aantreden van Erdogan als president in 2014. Op jaarbasis werd het leven in Turkije vorig jaar 36 procent duurder. Dat was de hoogste inflatie in bijna twintig jaar. De oppositie meent dat dit cijfer nog te laag is geraamd en dat de reële kosten van levensonderhoud tweemaal zo hoog waren.

Het is niet voor het eerst dat Erdogan mensen op economische posten aan de kant schuift. Sinds de zomer van 2019 nam de president ook al afscheid van een drietal centralebankpresidenten vanwege de hoge rente waar zij aan vasthielden om de inflatie te beteugelen. Onder druk van Erdogan is de rente in Turkije sinds september teruggeschroefd tot het huidige niveau van 14 procent. De hoge rente is een doorn in het oog van de president. Hij meent in tegenstelling tot de gangbare economische theorie dat een hogere rente juist leidt tot hogere prijzen. Mede door de renteverlagingen steeg de inflatie in het land nog harder.

Onafhankelijkheid

Niet alleen heeft TurkStat een nieuwe baas. Ook de minister van Justitie is vervangen. Minister Abdulhamit Gul meldt dat hij zaterdag zijn ontslag heeft ingediend. Erdogan wees vervolgens zijn partijgenoot Bekir Bozdag aan als opvolger. Hij vervulde die functie al eerder. De ontwikkelingen voeden de zorgen over de rechterlijke onafhankelijkheid, die volgens onder meer mensenrechtenorganisaties in toenemende mate wordt aangetast in Turkije.