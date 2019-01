EU-hof: Veto Europese Unie op overname TNT door UPS onterecht

De advocaat-generaal van het hof had in juli vorig jaar al geadviseerd dat het veto niet terecht was. De commissie dwarsboomde de overname omdat ze vreesde dat er te weinig concurrentie zou overblijven op de markt en dit zou leiden tot hogere prijzen voor consumenten.



UPS won in 2017 al een zaak bij het Gerecht van de Europese Unie rond de mislukte deal. Het Gerecht verklaarde het commissiebesluit nietig omdat door een procedurefout de rechten van de verdediging van UPS waren geschonden. Daartegen ging de commissie in beroep. De hoogste Europese rechters annuleren het commissiebesluit nu definitief.



Met het oordeel is de weg geplaveid voor een schadevergoeding voor UPS. De Amerikanen eisen 1,7 miljard euro smartengeld van Brussel. In een reactie laten ze weten blij te zijn met het oordeel van het Europese Hof van Justitie. UPS bood destijds 5,2 miljard euro voor TNT dat inmiddels is overgenomen door het eveneens Amerikaanse FedEx. Met die deal in 2016 was uiteindelijk een bedrag van 4,4 miljard euro gemoeid.