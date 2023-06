EU werkt aan miljardenboete voor Google om misbruik reclamemacht

Meer faillisse­men­ten in mei, maar niveau blijft laag

Het aantal faillissementen is in mei opnieuw opgelopen, na een stijging in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal faillissementen bleef ondanks de toename onder het niveau van de periode voor het uitbreken van corona. Wel is het aantal faillissementen in de eerste vijf maanden van dit jaar ruim de helft hoger dan in dezelfde periode van 2022.