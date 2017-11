Europa sluit akkoord over handel in CO2-rechten

Het systeem stimuleert bedrijven nu te weinig om hun CO2-emissie te verlagen omdat er te veel emissierechten in omloop zijn. Het totaalaantal rechten gaat vanaf 2021 geleidelijk omlaag, waardoor vervuilende bedrijven meer moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Het betreft ruim 12.000 industriële bedrijven en energieproducenten.



Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) onderhandelde mee, maar is niet onder de indruk. ,,Het wordt niet het vlaggenschip voor EU-klimaatbeleid. Aanvullend nationaal en Europees beleid blijft essentieel.'' Esther de Lange (CDA) erkent dat geen sprake is van 'fossielvrije shocktherapie'. ,,Deze deal zal leiden tot een geleidelijke en grootschalige transformatie van onze economie naar een meer duurzame productie en het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs.''



De 28 EU-landen bepaalden hun positie in februari na veel getouwtrek. Negen lidstaten, waaronder Italië en Polen, stemden tegen uit vrees voor schade aan hun industrie. Een aantal Scandinavische en West-Europese en landen had ambitieuzere doelen in gedachte. Europa heeft als doelstelling de uitstoot van CO2 in 2030 met 40 procent te verminderen vergeleken met 1990.



De Europese Commissie werd de afgelopen weken zwaar onder druk gezet door de auto-industrie. Vooral de Duitse industrie lobbyde voor zwakkere voorstellen. Officials benaderden Commissievoorzitter Juncker, zijn (Duitse) kabinetschef Martin Selmayr, en wisten op de valreep de Duitse Eurocommissaris van begroting Günter Oettinger nog voor hun karretje te spannen.