Europese Commissie vraagt Italië tóch om nieuwe begroting

Het is voor het eerst dat het dagelijks bestuur van de EU een begroting van een euroland verwerpt. Rome krijgt drie weken de tijd om de cijfers voor Brussel aanvaardbaar te maken. Dat melden verschillende media, waaronder Italiaanse.



De eerste conceptbegroting van de eurosceptische coalitieregering van Lega en de M5S (de Vijfsterrenbeweging) wijkt te veel af van de Europese begrotingsregels en afspraken over uitgaven.



Dat Italië geen ander plan heeft, zei de Italiaanse premier Giuseppe Conte eerder vandaag tegen persbureau Bloomberg. Hij gaf toen aan uit te kijken naar gesprekken met commissieleden waarin hij de Italiaanse plannen kan toelichten.



Brussel heeft zich tot nu toe negatief uitgelaten over de begrotingsplannen omdat Italië meer uitgeeft dan het volgens Europese richtlijnen mag. Volgens Conte zal er echter weinig substantieels meer veranderen aan de begroting. Wel kan de regering in Rome besluiten enkele uitgaven niet te doen. ,,We zijn geen gokkers die de toekomst van onze kinderen op het spel zetten aan de roulettetafel.’’



Volgens Conte richt zijn regering zich op economische groei. ,,Dat is de beste manier om uit een schuldenval te komen’’, zegt hij. Hij denkt dat oplopende rente op Italiaanse staatsleningen deels is veroorzaakt door de verwachting dat Italië de eurozone verlaat. Daar is echter geen sprake van, verzekert hij.