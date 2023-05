Europese gasprijs daalt naar laagste niveau in 2 jaar: ‘Het lijkt erop dat we Poetin te snel af zijn’

De Europese gasprijs is donderdag gezakt naar het laagste niveau in bijna twee jaar. Sinds het begin van dit jaar is de prijs van aardgas op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam al hard gedaald, geholpen door het milde weer, de toegenomen import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en gasvoorraden die beter gevuld zijn dan verwacht.

Ook hebben bedrijven en huishoudens bespaard op gasverbruik.

De prijs van een megawattuur gas daalde donderdag met bijna 9 procent tot 25,35 euro. Dat is het laagste niveau sinds juni 2021. Vorig jaar schoot de gasprijs nog keihard omhoog vanwege de Russische invasie van Oekraïne en de sterk geslonken gasleveringen vanuit Rusland aan Europa. In augustus werden zelfs pieken bereikt van meer dan 340 euro.

Maar de gasvoorraden zijn nu beter gevuld dan normaal voor deze tijd van het jaar en de import van lng uit het buitenland neemt toe. De Europese afhankelijkheid van Russisch gas is grotendeels voorbij. Dat heeft gezorgd voor een daling van de gasprijs dit jaar met circa 66 procent. Ook huishoudens merken dat in de portemonnee, want de energietarieven zijn aan het dalen en er worden weer vaste contracten aangeboden door energieleveranciers.

‘Poetin te slim af’

Matthias Detremmerie, energiehandelaar bij de Belgische leverancier Elindus, ziet de prijzen ook de komende maanden laag blijven. Veel problemen die vorig jaar de prijs opdreven komen dit jaar vermoedelijk minder voor. Zo werden de gasprijzen vorige zomer onder meer nog gestuwd door de extreme droogte, waardoor het niveau van de Rijn te laag stond en de aanvoer van kolen in het gedrang kwam. Maar de niveaus van de Rijn staan dit jaar bij de start van de zomer een stuk hoger, merkt Detremmerie op.

Op middellange termijn blijven de gasprijzen overigens nog steeds hoger dan voor de energiecrisis. Zo noteert de gasprijs voor 2024 rond de 48 euro per megawattuur. Wel is het zo, aldus de handelaar, dat de markt weinig gevoelig is voor nieuws uit de oorlog in Oekraïne. ,,Met alle aankondigingen en investeringen lijkt het erop dat we daar Poetin te snel af zijn en onze eigen onafhankelijkheid bevestigd hebben.”

Gasvoorraden

Sommige analisten denken dat de gasvoorraden in augustus alweer volledig gevuld kunnen zijn, wat dus ruim voor het stookseizoen in het najaar en de winter zou zijn. Er wordt daarom zelfs gespeculeerd dat de gasprijzen deze zomer zelfs kortstondig even negatief kunnen worden, bijvoorbeeld omdat er veel stroom wordt opgewekt met zon- en windenergie en het gasverbruik nog altijd beperkt blijft. Dat zou betekenen dat producenten geld geven aan handelaren om gas af te nemen. Dat is in 2006 al eens heel kort gebeurd in het Verenigd Koninkrijk.

De markt kijkt nu vooral richting China en in welke mate de economie er opnieuw aantrekt. Meer vraag naar LNG vanuit China kan de wereldwijde vraag naar aardgas en dus ook de prijzen beïnvloeden, klinkt het. ,,China heeft de sleutel in handen”, legt Detremmerie uit. Al zal dat volgens de handelaar hoogstwaarschijnlijk nooit meer leiden tot de extreme stijgingen die we vorig jaar meegemaakt hebben.

