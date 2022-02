Europese nieuwsmedia klagen over reclamemonopolie Google

Pop-up store in Antwerpen is een succes: ‘Rutte gaat onze facturen niet betalen’

Dave en Charlotte Koevermans, eigenaren van drie modezaken in Bergen op Zoom, zagen op het Journaal hoe Nederland massaal naar Antwerpen trok om te gaan winkelen. Daarom openden ze zélf afgelopen weekend een pop-up store in de Vlaamse stad. ,,Het eerste weekend was meteen een succes.”

14 januari