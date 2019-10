Expansiedrift Hema is groot, maar winst blijft uit

De expansiedrift van Hema is opvallend groot. De winkelketen opende onlangs een nieuw filiaal in Dubai, maakte de gang naar Amerika en Canada en onderzoekt de mogelijkheid om de vleugels uit te slaan in landen als India, Thailand, Maleisië en de Filipijnen. Onderwijl loopt het verlies verder op.

Buiten Nederland groeit de winkelketen bijzonder hard. ,,We willen een merk worden dat wereldwijd beschikbaar is”, zei topman Tjeerd Jegen onlangs in een interview met deze krant. ,,We hebben die groei in het buitenland nodig om onze schulden af te lossen en vooral om te kunnen investeren in onze Nederlandse winkels.”

Het tempo zit er qua uitbreiding van winkels - vooral dankzij franchisers, internetplatforms en andere winkelketens - flink in. Zo zette het eerder de stap naar het Midden-Oosten. Inmiddels telt het al acht filialen in de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Nog geen maand geleden opende het warenhuis de deuren in Dubai.

Deze vrijdag start het met de verkoop van huishoudelijke spullen in de VS, via de webshop van Walmart. De bedoeling is dat er fysieke winkels volgen in Canada. Het oer-Hollandse winkelbedrijf heeft nu al ruim 750 winkels en is actief in elf landen. Ook in Europa is er groei; zo openden in het tweede kwartaal een winkel in Duitsland en Oostenrijk de deuren.

Inclusief

De expansiedrift is goed nieuws voor de omzet, zo blijkt uit de vanochtend gepubliceerde cijfers. Inclusief de nieuw geopende winkels steeg de omzet in het tweede kwartaal met 3,5 procent naar 296 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Die groei komt vooral doordat de verkoop van huishoudelijke artikelen en persoonlijke verzorgingsproducten steeg. Ook de onlineverkopen zaten in de lift.

Het bedrijf mag dan in omvang groeien, winst brengt het zeker niet in het laatje. Sterker, onder de streep verslechterden de cijfers zelfs in het tweede kwartaal. Het nettoverlies nam toe van ruim 10 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar naar ruim 14 miljoen euro. Die grotere min hangt naar eigen zeggen samen met nieuwe boekhoudregels voor leasing die op 1 januari in werking zijn getreden. Als die regels er niet waren, dan was het verlies overigens ook nog groter geweest dan het tweede kwartaal van 2018.

Schuldenlast

Het bedrijf torst een fikse schuldenlast met zich mee, met dank aan de vorige eigenaar, het Britse Lion Capital, zo luidt de verklaring van de topman. De hoge rentelasten drukken sterk op de resultaten. Wanneer Hema weer zwarte cijfers kan schrijven, durfde Jegen niet te zeggen. Wel benadrukt de topman dat het met het bedrijfsresultaat de goede kant opgaat. Ook zijn alle Nederlandse winkels volgens hem winstgevend.