Extinction Rebellion verstoort vergadering ING met protest, activist gearresteerd

De activisten hielden een soort spandoeken omhoog en riepen ING op te stoppen met het ‘financieren van de klimaatcrisis’. Ook stampten ze met hun voeten op de vloer en werd meermaals een lied gezongen over dat ‘fossiel echt niet meer kan'.

President-commissaris Hans Wijers van ING waarschuwde de actievoerders meermaals dat de vergadering stilgelegd zou worden als de protesten zouden doorgaan en dat de politie ingeschakeld zou worden. De activisten verlieten vervolgens de zaal, waarna de vergadering weer werd hervat.

De gearresteerde activist blies op een fluitje en riep dat hij zou blijven zitten op de vloer totdat ING stopt met fossiele investeringen. Daarop kwamen agenten naar binnen. De man werd aangehouden en meegenomen door de politie.

Ook activisten van Milieudefensie zijn aanwezig bij de jaarvergadering van ING. Zij herhaalden eerder op de dag telkens de vraag of de bank er alles aan zal doen om de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 met minimaal 45 procent in de gehele keten te verlagen ten opzichte van 2019. Die vraag werd vervolgens beantwoord met luid applaus en gejoel in de zaal.

De demonstranten van Milieudefensie en Extinction Rebellion hebben aandelen ING om zo aanwezig te kunnen zijn bij de vergadering van ING in het Muziekgebouw in Amsterdam.

Tijd nodig

ING luistert volgens ING-topman Steven van Rijswijk naar de kritiek van klimaat- en milieuorganisaties maar zegt ook dat de energietransitie tijd nodig heeft. Van Rijswijk zei te hopen in gesprek te kunnen gaan met de aanwezige activisten over het klimaatbeleid. Hij stelt dat het beleid van de bank in lijn is met de klimaatdoelstellingen van Parijs, maar dat er wel een balans moet worden gezocht tussen die doelstellingen en het waarborgen van de energievoorziening. De topman gaf aan dat daarbij wordt samengewerkt met bedrijven, overheden, regelgevers, klimaatwetenschappers en ook milieubewegingen.

Milieudefensie vroeg aan het bestuur van ING of de bank er alles aan zal doen om de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 met minimaal 45 procent in de gehele keten te verlagen ten opzichte van 2019. Die vraag werd vervolgens beantwoord met luid applaus en gejoel in de zaal. President-commissaris Hans Wijers zei daarop: ,,jullie zijn duidelijk niet alleen”. De vraag werd vervolgens meermaals herhaald door activisten van Milieudefensie, telkens gevolgd door hard applaus en gejoel.

Dikke onvoldoende

Milieudefensie overweegt een rechtszaak te starten tegen ING om de bank te dwingen tot een strikter klimaatbeleid, net zoals eerder tegen olie- en gasconcern Shell gebeurde. Die zaak tegen Shell werd gewonnen door Milieudefensie. De milieugroep spreekt van een ‘dikke onvoldoende’ voor het klimaatbeleid van ING. Van Rijswijk verklaarde wederom dat de doelstellingen van Parijs worden gevolgd en wees onder meer op de inspanningen om de eigen uitstoot te verlagen, maar een harde toezegging op de eisen van Milieudefensie bleef uit.

Activisten van Milieudefensie stelden eerder ook bij de vergadering van Ahold Delhaize constant dezelfde vraag of het supermarktbedrijf zich sterk wil inzetten om de uitstoot binnen zeven jaar met 45 procent omlaag te krijgen ten opzichte van 2019. Dat leidde tot irritatie bij verschillende aanwezigen in de zaal, waaronder bij beleggersvereniging VEB. Ook bij ING was de VEB kritisch over de werkwijze van Milieudefensie.

