‘Extra irritant: hengelen naar positieve beoordelingen’

Of ik alsjeblieft even mijn nieuwe stofzuigerzak wil beoordelen. 'Irene, is jouw Siemens stofzuigerzak fleece type G All een aanrader?' vraagt de webshop waar ik hem kocht in een e-mail. En er volgen meer vragen. Ik moet de zak scores geven voor capaciteit, duurzaamheid en gebruikersgemak. En daarna drie plus- én drie minpunten noemen.

Vervolgens moet ik mijn ervaring beschrijven en tot slot mijn mening samenvatten in één zin. Over een stofzuigerzak, hè. Ik word er zo moe van dat ik voortaan na elke aankoop de service of het product moet beoordelen. Laat me met rust, ik moet nog stofzuigen.

Extra irritant is dat vaak vooral wordt gehengeld naar positieve beoordelingen. Zo werd mijn man laatst bij de garage gevraagd om minimaal een 8 te geven als hij tevreden was over de service. Bij een 7 of minder hing het hoofdkantoor namelijk direct aan de lijn. Het kan nog erger: Uber spreekt zijn chauffeurs al aan bij een gemiddelde score van minder dan 4,6 sterren (van de 5). Als de beoordeling 'slecht' blijft, loopt-ie het risico uit het systeem te worden geschrapt. Ik kan me voorstellen dat een chauffeur dat ook even aan zijn klanten vertelt.

Quote Laat mij met rust, ik moet nog stofzuigen Ook Airbnb gebruikt trucs om het aantal sterren op te schroeven. Wanneer je een woning minder dan de maximale score geeft voor bijvoorbeeld aankomst, netheid of nauwkeurigheid moet je verplicht een toelichting geven. Hoezo? Goed is toch gewoon goed. Resultaat: vakantiegangers die geen zin hebben om veel tijd te besteden aan hun beoordeling, maken van vier sterren (goed) dan toch maar snel vijf sterren (geweldig). Of ben ik die enige die zo lui is?



Bovendien word je als huurder bij Airbnb ook weer beoordeeld door de verhuurder. Nadat-ie jouw beoordeling heeft gezien. Officieel zijn die recensies bedoeld om luidruchtige en vieze gasten te ontmaskeren. Maar die contra-beoordelingen hebben ook een score opdrijvend effect. Ik ben er in elk geval nogal gevoelig voor. Enerzijds omdat ik lijd aan het ik-wil-door-iedereen-aardig-worden-gevondencomplex. Maar ook omdat ik vrees dat ik na een paar slechte recensies met mijn gezin nergens meer welkom ben. Ik kijk wel uit dat ik onder hosts bekend sta als de zeikerd die je score omlaag haalt.