Facebook aangeklaagd wegens machtsmisbruik, verkoop WhatsApp en Instagram dreigt

Volgens de commissie is er sprake van ‘concurrentieverstorend gedrag’ en heeft Facebook alles uit de kast gehaald om zijn monopoliepositie te handhaven. De onderzoekers verwijzen daarbij naar de overnames van Instagram in 2012 en WhatsApp in 2014. ,,Deze manier van handelen schaadt de concurrentie, laat de consument weinig keuze voor andere persoonlijke sociale netwerken en ontneemt adverteerders de voordelen van concurrentie’’, aldus de FTC in een verklaring.

De FTC wil via juridische weg Facebook dwingen om Instagram en WhatsApp te verkopen. Daarnaast wil de commissie Facebook verbieden concurrentiebeperkende voorwaarden op te leggen aan softwareontwikkelaars. Facebook dient daarnaast voortaan toestemming aan de Amerikaanse overheid te vragen voor toekomstige fusies en overnames.

,,Persoonlijk sociaal netwerken staat centraal in het leven van miljoenen mensen”, zegt Ian Conner, directeur van de FTC. ,,De acties van Facebook om zijn monopolie te verankeren en te behouden, ontzeggen consumenten de voordelen van concurrentie. Ons doel is om het concurrentieverstorende gedrag van Facebook terug te draaien en de situatie te herstellen, zodat innovatie en vrije concurrentie kunnen gedijen.’’

Opsplitsen

Facebook wist dat er een onderzoek liep en is al enige tijd bezig om de chatapps Messenger, WhatsApp en de chatfunctie van Instagram onderling aan elkaar te koppelen. Het bedrijf beweert daardoor al enige tijd dat opsplitsen niet mogelijk is.

Het bedrijf zegt nu in een reactie de aanklacht te bestuderen, maar wijst erop dat de FTC in het verleden geen bezwaar had tegen de overnames die Facebook deed. Volgens het socialemediaconcern wil de overheid dat nu “overdoen zonder rekening te houden met het precedent dat dit zou scheppen voor het bedrijfsleven en de mensen die onze producten dagelijks gebruiken”.

Facebook is niet de eerste van de ‘big tech’-bedrijven die in de VS wordt aangeklaagd wegens machtsmisbruik. Google werd in oktober dit jaar gedagvaard door de Amerikaanse Justitie.

Facebook kreeg een tik op de beurs na bekendmaking van de aanklacht. Het aandeel werd tot ruim 4 procent minder waard.

Volledig scherm Mark Zuckerberg, baas van Facebook. © AP

Facebook moet zijn Nederlandse gebruikers financieel compenseren voor het jarenlang schenden van hun privacy. Dat eisten de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting onlangs, die een claimzaak waren begonnen tegen Facebook: