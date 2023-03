Facebook-oprichter Zuckerberg door aandeelhouders aangeklaagd voor negeren uitbuiting

CNV: ‘Prima dat vrouwen meer uren gaan werken, maar laat mannen dan minder uren werken’

De oproep van het kabinet aan vrouwen in deeltijdbanen om meer uren te werken, kan op steun rekenen van CNV. Maar de vakbond vindt dat de oproep aan mannen in fulltimebanen dan moet zijn om het een tandje minder te doen. ,,Zo creëren we een betere balans tussen mannen en vrouwen.’’