Facebook verliest in een klap ruim 100 miljard aan beurswaarde

Bij de opening van Wall Street kelderde het aandeel met ruim 19 procent. Daardoor verdampte in een klap meer dan 100 miljard dollar aan beurswaarde. Nog nooit verloor een bedrijf aan de Amerikaanse beurs meer waarde in één dag. Topman Mark Zuckerberg zag zijn papieren vermogen met 15 miljard dollar dalen.

Beleggers zijn duidelijk geschrokken van tegenvallende kwartaalcijfers die het gisteren presenteerde. Vooral in Verenigde Staten en Europa heeft het platform het zwaar. Voor het eerst sinds 2015 is het concern er niet in geslaagd om de omzetverwachtingen van analisten waar te maken. Die gingen uit van 13,4 miljard dollar. Facebook kwam niet verder dan 13,2 miljard dollar, wat overigens nog altijd een omzetgroei betekent van 42 procent.