Familie Van Eerd neemt Hema over: Nog even en Hema-tompoucen liggen ook bij Jumbo

Op de dag dat 540 Hema-winkels de deuren toch vijf weken moeten sluiten, tekenden jullie het contract voor de overname. Een valse start?

Ton van Veen: ,,Woensdag was een dag van uitersten, absoluut. Toch overheerst een gevoel van opluchting, de financiering is rond en daar gaat ook de huidige lockdown geen verandering in brengen. Tijdens ons boekenonderzoek hebben we geen lijken in de kast gevonden. We hebben 200 miljoen opgehaald bij ABN Amro, Rabobank en ING. De familie Van Eerd en Parcom investeren 150 miljoen in de Hema. Hierdoor kunnen we de schuldenlast verder terugbrengen, essentieel om Hema weer gezond te krijgen. De rentelasten dalen naar 9 miljoen euro per jaar, een jaar geleden lag dat bedrag nog op ruim 50 miljoen. Dat is nogal een verschil hè. Hierdoor kan er eindelijk worden geïnvesteerd.’’