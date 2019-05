Fans staan in de rij voor exclusieve sneakers van... Zeeman

Wanneer mensen in de rij staan voor nieuw uitgebrachte sneakers, denk je vast aan een hip (sport)merk. Maar in Amsterdam staan ze vandaag in de rij voor sneakers van Zeeman. De budgetkledingketen komt met twee versies, een dure en een goedkope. De dure is gemaakt in een beperkte oplage, waardoor de eerste advertenties -met hogere prijzen- inmiddels al op Marktplaats staan.

Voor de lancering van de sneakers is een pop-up store ingericht, pal naast het Rijksmuseum. De dure sneaker, de Hybrid Z, is in een beperkte oplage van 500 stuks gemaakt. Een paar kost 200 euro. Van de goedkopere versie heeft de Nederlandse discounter er 20.000 laten maken, die gaan over de toonbank voor 12,99 euro.



De winkelketen ontwikkelde de twee verschillende schoenen omdat het bedrijf zich afvroeg waarom sneakers zo duur moeten zijn, aldus een woordvoerster. Ze werden op twee manieren gemaakt, verscheept en in de markt gezet. Voor de ‘dure’ werd de aanpak overgenomen van de dure merken uit de fashion- en sneakerindustrie. ,,We maakten een uniek en opvallend ontwerp, als echt fashionstatement.” Bij de ‘goedkope’ variant ging vervoer, ruim gepland en voor de laagst mogelijke kosten, over zee. En er werd geen dure reclame ingezet, ‘maar alleen een duidelijke productfoto’.

Volledig scherm De Hybrid Z sneaker van de Nederlandse kledingketen kost 200 euro. © zeeman

10.000 gegadigden

Voor de dure variant werden ook influencers op sociale media ingezet. Zo brengt onder andere Yuki Kempees van DJ-formatie Kris Kross Amsterdam de dure Zeeman-sneakers onder de aandacht bij zijn honderdduizend volgers. Van de gympen werden de eerste 150 stuks online via een loterij, een zogeheten raffle, verdeeld. Daarvoor schreven 10.000 mensen zich in. De overige 350 stuks zijn verdeeld over twee pop-up stores in Amsterdam en Antwerpen.



Voor wie het niet is gelukt om een paar te bemachtigen bij de loterij en ook geen zin heeft om in de rij te staan, kan Marktplaats een uitkomst bieden. Op de verkoopsite zijn inmiddels al de eerste advertenties te vinden. Zo biedt iemand een paar van de gympen aan waar vanaf 250 euro op geboden kan worden.

Tekst loopt door onder de foto.

China

De basic sneaker werd op een gewone Zeeman-manier gemaakt, aldus marketingmanager Caroline van Turennout. ,,Ze zijn allebei in hetzelfde land, China, gemaakt in dezelfde soort fabrieken, op dezelfde manier. We vonden het leuk om te laten zien dat als je alles eenvoudig houdt, je op die lage prijs kunt uitkomen. Dat de meerprijs dus komt uit alles eromheen.”



Volgens de winkelketen is de dure sneaker niet gemaakt als serieuze stap van Zeeman om nu ook de dure modemarkt te betreden. De geel-blauwe kledingreus wil er vooral mee aantonen hoe het komt dat kledingitems zo verschillen in prijs. De winst die Zeeman met de Hybrid Z maakt, gaat naar het goede doel ‘Save Our Sisters in India’.

Volledig scherm De goedkope variant van 12,99, er zijn 20.000 stuks van gemaakt. © zeeman