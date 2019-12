FDF blaast alle acties af, bouwers gaan wel door en roepen boeren op zich aan te sluiten

De voorzitter van de Farmers Defence Force kreeg dinsdagochtend van de rechter te horen dat geplande acties bij supermarkten en distributiecentra verboden zijn, op straffe van een dwangsom van 100.000 euro per overtreding, met een maximum van 5 miljoen euro. Die wordt geïnd bij elke verstoring van de normale bedrijfsvoering van de distributiecentra en supermarkten en geldt tot 18 januari. ,,Dus tot 18 januari doen we als FDF niks.’’

Chaotisch

Toch wil dit niet zeggen dat er morgen helemaal niks gebeurt. Veel boeren laten in appgroepen weten bereid te zijn alsnog te demonstreren tegen onder meer het stikstofbeleid en het uitknijpen door supermarkten. Dit protest zal dan niet onder FDF-vlag plaatsvinden. Op dit moment is de situatie redelijk chaotisch en is niet duidelijk wat er morgen staat te gebeuren.

De boze boeren hadden ruim veertig centra voor levensmiddelen op de korrel. Het protest was bedoeld om ‘eerlijke handelsvoorwaarden voor de Nederlandse boeren’ af te dwingen. FDF ging in beroep tegen het vonnis, maar dit is afgewezen door de rechtbank. Stichting Bouw in Verzet roept ondertussen de boeren op zich aan te sluiten bij haar protestactie. Bouwers houden morgen langzaamaanacties op de Nederlandse wegen. Volgens de stichting gaan duizenden bouwers in meerdere provincies langzaam rijden.

Aansluiten

,,Onze actie staat los van wat FDF van plan was. Nu de rechter heeft bepaald dat ze niet meer naar de distributiecentra mogen, kunnen ze zich bij ons aansluiten. We hebben volop contact met politie en gemeenten om alles goed te laten verlopen’’, woordvoerder Jacco van den Berg van Bouw in Verzet. Hij laat weten dat boeren gehoor geven aan de oproep zich bij de bouwers aan te sluiten. ,,Want de actiebereidheid is nog steeds groot.’’

Bouw in verzet heeft zeven verzamelplaatsen waar de actievoerders morgen tussen 6.00 en 6.30 uur bij elkaar komen. Het gaat om locaties in Alkmaar, Berkel en Rodenrijs, Tilburg, Helmond, Born, Apeldoorn en Assen. ,,We verwachten allerlei soorten voertuigen, daarmee gaan we extra langzaam over snelwegen rijden.’’ Volgens Van de Berg gaat de actie de hele dag duren. Het is niet langer de bedoeling dat het protest op het Malieveld wordt afgesloten. ,,Nee, dat veld moet nog herstellen van eerdere demonstraties.’’

Tijdens het kort geding dat gisteren diende, gaf de FDF aan dat de acties geen lege supermarkten tot gevolg zullen hebben. Als de FDF morgen tóch distributiecentra platlegt, moet de organisatie een dwangsom van 100.000 euro per locatie betalen.

De rechter verbiedt wel acties die tot gevolg hebben dat distributiecentra platgelegd worden, waardoor distributie feitelijk onmogelijk wordt gemaakt. De gevolgen hiervan zijn ernstig en de schade voor de supermarkten zou zeer groot zijn. Veel supermarkten, maar ook derden, worden dan gedupeerd.

‘Monddood gemaakt’

In de beslissing is meegenomen dat de partijen nog niet concreet met elkaar in overleg zijn geweest. Iedereen heeft echter het recht om te demonstreren. Enige hinder is daarbij niet te voorkomen. Een verbod op het veroorzaken van hinder zou dan feitelijk neerkomen op een verbod om te demonstreren.



De advocaat van FDF zei tijdens het kort geding dat de acties ‘dynamisch’ zouden zijn en dat de voedselbevoorrading niet wordt tegengehouden. De boeren wilden van plaats naar plaats trekken en hebben daarvan melding gedaan bij diverse gemeenten.

Blij met vonnis

CBL laat weten blij te zijn met het vonnis. ,,We gaan er vanuit dat het morgen rustig blijft en dat de bevoorrading op geen enkele manier in gevaar komt’’, aldus woordvoerder Else de Kwaasteniet. ,,We blijven het vervelend vinden dat dit kort geding nodig was. We hebben vooraf een paar keer geprobeerd een gesprek aan te gaan met FDF, maar tot nu toe zonder resultaat. We denken nog steeds dat het goed zou zijn om met de boeren in overleg te gaan om hun kritiek op de supermarkten aan te kaarten. Vanuit CBL is daar begrip voor.’’