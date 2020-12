Fire-filosofie wint terrein in Nederland: ‘Ik wilde uit de ratrace stappen’

Ook auto- en motorbran­che profiteert van herstel economie

27 november Het economisch herstel in het derde kwartaal ging niet voorbij aan de auto- en motorbranche. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) merkt op dat de omzet in de branche in de meetperiode met bijna een kwart steeg ten opzichte van een kwartaal eerder. In nagenoeg alle bedrijfstakken in de sector is sprake van een recordherstel. Dat geldt alleen niet voor de motorbranche, waar de krimp in het tweede kwartaal ook minder groot was.