Fiscus pakt na 17 jaar de laatste KB Lux zwartspaarders

Volledig scherm Frans van Krieken, programmamanager Zwartsparen © Marco De Swart 239 miljoen euro, inclusief boetes en heffingsrente, haalde de Fiscus afgelopen decennium al terug van circa 5500 zwartspaarders van KB Lux. Dat is de moeder van alle zwartspaarders-affaires, die de basis vormt voor de huidige jacht op illegale Nederlandse vermogens in het buitenland.



In 1994 ontvreemden bankmedewerkers van KB Lux microfiches met daarop de gegevens van tienduizenden spaarders. De fiches kwamen in bezit van de Belgische Belastingdienst die ze eind 2000 met de Nederlandse collega’s deelden. Van de 10.000 verkregen rekeningnummers konden er uiteindelijk 5500 als met zekerheid als Nederlands worden geclassificeerd.



De jaren daarna volgde een stortvloed aan rechtszaken en procedures, waarvan diverse de Hoge Raad haalden. De Belastingdienst won de meeste en kon veel zwartspaarders belasting laten betalen over hun verzwegen vermogen. In 2013 waren er nog 600 spaarders over, waarvan een flink deel afgelopen jaren alsnog werd geplukt dankzij civiele zaken.

,,Een kleine groep van 120 spaarders traineert echter al vijftien jaar succesvol,” vertelt programmamanager Frans Van Krieken. die voor de fiscus de jacht op illegale vermogens in het buitenland leidt. ,,Maar ik heb nieuws: de meesten kunnen we komend jaar waarschijnlijk alsnog beboeten en bestraffen. We gaan elke cent terughalen."

Wat heeft de Belastingdienst exact in handen?

,,Ruim duizend nieuwe documenten met informatie over die laatste groep van 120 zwartspaarders. Het betreft gedetailleerde gegevens over hun bankrekeningen en saldi. Bovendien komen dankzij de overboekingen nieuwe personen en familierelaties met bijbehorende vermogens in beeld, die we eveneens tot twaalf jaar terug gaan aanpakken. Dat is mooie bijvangst.”

KB Lux loopt al sinds 2001. Hoe komt het dat u die info nu pas heeft?

,,Veel zwartspaarders beweerden geen volledige openheid te kunnen geven, nu de Luxemburgse bank hun rekeninggegevens slechts tien jaar zou bewaren. Of ze ontkenden een rekening te hebben. Dat was lange tijd oncontroleerbaar voor ons, maar doordat Nederland in 2011 een gegevensuitwisselingsverdrag met Luxemburg kent nu wél.”

U heeft bij Luxemburg bankgegevens opgevraagd?

,,Inderdaad. Ons werd duidelijk dat er wel degelijk bankgegevens over een langere periode dan tien jaar terug bestaan. En dat zwartspaarders daarover zelfs correspondeerden met de bank. De Luxemburgse collega’s waren bijzonder coöperatief en hebben de informatie begin december verstrekt. Die is nu geanalyseerd.”

Met de informatie kunnen de laatste zwartspaarders worden aangepakt?

,,Er liggen nog flink wat betwiste aanslagen voor de rechter. De nieuwe info neemt onduidelijkheden daarover weg, bovendien kunnen we de geëiste boetes beter onderbouwen. Ook starten we mogelijk nieuwe strafzaken.”

Hoeveel geld gaat de Fiscus terughalen?

,,Deze spaarders zijn geen kleine jongens. We denken vele miljoenen aan achterstallige belastingen en boetes te gaan innen. Niet opgegeven vermogen verandert ook de aanslagen van alle jaren erna.”

U wilt als Belastingdienst een helder signaal afgeven.

,,Dit laat zien: het loont niet om te blijven te traineren. Als Fiscus hebben wij een lange adem en gaan door tot de laatste spaarder."

,,Deze groep belastingplichtigen leeft al vijftien jaar in onzekerheid, ze hebben veel geld en kosten in procedures gestopt. En dan is er het morele aspect van bewust blijven liegen. Nu lopen zij risico op een extra boete, extra aanslagen en strafvervolging.”

Waarom verzetten deze spaarders zich zo lang? Omdat ze véél méér zwart geld bezitten?

Dat is één mogelijkheid. Maar ze traineren ook in de hoop dat wij een procedurele fout maken als Belastingdienst. Hoe langer een zaak vergt, hoe groter de kans daarop.”

Volledig scherm De Fiscus kreeg de gegevens van 10.000 zwartspaarders van KB Lux via microfiches die in 1994 waren ontvreemd. De CD-Rom op de foto is slechts een illustratie. © FBF.NL Fotografie

Wanneer kan de Belastingdienst KB Lux eindelijk afsluiten?

,,Garanties geef ik niet, maar we zijn spekkoper als we over een jaar kunnen zeggen dat het gros van deze gevallen is afgesloten.”

Wat is zeventien jaar na de start van het KB Lux-onderzoek de waarde van deze zaak?

,,Het rekeningenproject, zoals wij het intern noemen, is de eerste keer dat de Belastingdienst duizenden zwartspaarders tegelijk aanpakte. De stroom aan rechtszaken die dat opleverde heeft duidelijkheid gegeven over wat de Belastingdienst wél en niet mag bij het aanpakken van zwartspaarders. Daar borduren we in alle nieuwe zaken op voort.”

,,De zaak zorgde verder voor een piek in het aantal vrijwillige spijtoptanten. Het vormt daarmee de basis van de latere inkeerregelingen van minister Jan-Kees De Jager. Sinds 2002 zijn er 33.000 vrijwillige inkeerders. Dat leverde de schatkist ruim 2 miljard euro op.”

Door internationale verdragen is vermogen steeds lastiger weg te sluizen. Hoeveel Nederlands zwart geld staat er nog in belastingparadijzen?

,,Dat valt onmogelijk vast te stellen. Momenteel hebben we 23 projecten en pilots, waarvan de Panama Papers en de Paradise Papers de jongste zijn."

Schot zit er in de zaak rond de uit 2016 daterende gegevens van 10.000 Nederlandse zwartspaarders bij Zwitserse banken. Het gaat om soortgelijke bedragen als de Luxemburgse zaak. Inmiddels hebben de Zwitsers ons de eerste gegevens geleverd van enkele honderden spaarders. De meeste spaarders zijn echter naar de Zwitserse rechter gestapt. Hoewel we denken te winnen, zitten we in de wachtkamer. We hopen de eerste helft van dit jaar duidelijkheid te hebben.”

De Belastingdienst moet bezuinigen. Heeft u genoeg capaciteit voor de jacht op zwartspaarders?

,,De bezuinigingen gaan helaas niet geheel aan ons voorbij, als programmamanager wil ik uiteraard graag voldoende mensen. Het aanpakken van zwartspaarders heeft echter wel degelijk prioriteit, merk ik. Dat is ook logisch: de hele aanpak heeft al 3,7 miljard opgeleverd en werkt preventief. We pakken zwartspaarders aan én verhogen tevens de belastingmoraal.”