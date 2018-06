Flexibele prijzen: krijgen twee consumenten andere prijs te zien?

Kledingke­ten Men At Work toch failliet verklaard

26 juni Kledingwinkelketen Men At Work, met winkels in onder meer Arnhem, Nijmegen en Veenendaal, is failliet verklaard. Het bedrijf kreeg afgelopen vrijdag al uitstel van betaling, waarna bewindvoerder Evert Baart uitzocht of een faillissement nog afgewend kon worden. Dat blijkt nu toch onontkoombaar.