Flitsbezorger Getir vertrekt uit zes Nederlandse steden en sluit vijf Amsterdamse locaties

Dinsdag werd al bekend dat Getir internationaal fors gaat reorganiseren. Ongeveer 2500 medewerkers van het bedrijf verliezen hun baan. Dat is meer dan 10 procent van het totale personeelsbestand. Volgens Getir moet de reorganisatie het bedrijf efficiënter maken. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen voor Nederlandse werknemers zijn.

In Amsterdam is Getir samen met branchegenoot Flink daarnaast al langer verwikkeld in een juridische strijd met de gemeente. De gemeenteraad stemde eerder in met een plan waardoor flitsbezorgers zich alleen nog mogen vestigen op bedrijventerreinen en niet meer in woongebieden. De flitsbezorgers klagen dat hun sector anders behandeld wordt dan bijvoorbeeld bezorgers van supermarkten of pizzabezorgers.