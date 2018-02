Flow Traders uitblinker op Damrak

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de min op 524,58 punten. De hoofdindex daalde een dag eerder al 1,9 procent en stevent af op een week verlies van zo'n 5 procent. Ten opzichte van de recente piek op 22 januari is de index ruim 8 procent gezakt.



De MidKap klom 0,1 procent tot 798,53 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten 0,2 procent en 0,5 procent. De DAX in Frankfurt noteerde onveranderd.

Flow Traders maakte een koerssprong van bijna 18 procent in de MidKap. De beursintermediair zag de handelsinkomsten in het relatief rustige beursjaar 2017 met een derde afnemen. Het bedrijf vaart echter wel bij de wilde koersbewegingen op de financiële markten van de afgelopen dagen en verdiende sinds begin dit jaar al meer dan de recordinkomsten in het derde kwartaal van 2015.



Vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties behoorde tot de grootste verliezers bij de middelgrote fondsen met een min van 2 procent na een tussentijds handelsbericht. Hekkensluiter in de AEX was verzekeraar NN Group met een verlies van 2,5 procent. Chipmachinemaker ASML voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 1,4 procent.