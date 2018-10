'FNV klaagt olieconcern Chevron aan voor belastingontwijking'

Video Juncker imiteert dansende Theresa May tijdens toespraak

8 oktober De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker kon vandaag in Brussel rekenen op luid gelach door bij een toespraak een dansende Theresa May te imiteren. Juncker lachte breeduit toen hij op een muziekje de kenmerkende handbewegingen van May nabootste.