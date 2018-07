FNV: Komende weken meer werkonderbrekingen bij PostNL

Volgens de FNV hebben in Den Bosch zo'n zestig à zeventig mensen het werk neergelegd en liep het werk in het sorteercentrum aanzienlijke vertraging op. PostNL laat weten de actie te betreuren en roept de bond op om in gesprek te gaan. Volgens het postbedrijf heeft de bezorging geen vertraging opgelopen door de werkonderbreking.



De acties gaan over de invoering van de zogeheten combibundel, waarmee de bezorgers een deel van de taken van de postvoorbereiders overnemen. FNV had PostNL een ultimatum gegeven dat maandag afliep. Het postbedrijf besloot dat te negeren, waarna de vakbond al aankondigde met acties te komen.



Bondsbestuurder Ger Deleij zegt dat het wat de FNV betreft niet bij de actie in Den Bosch blijft. De komende weken volgen meer kleine acties. ,,Als dat niet werkt zullen grotere acties volgen.''